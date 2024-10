Il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias ha inoltrato una lettera ai gestori della telefonia mobile per segnalare le criticità relative alla diffusa assenza di segnale radiomobile lungo una gran parte della Strada Statale 125, l’Orientale Sarda, fatta esclusione per i tratti in prossimità̀ dei centri abitati nei cui pressi passa la stessa statale, e la totale mancanza del segnale radiomobile all'interno delle gallerie.

“Tali criticità - dice Corrias - pervadono larghi tratti delle strade statali della Sardegna, soprattutto nelle aree interne, con evidenti conseguenze sul versante della sicurezza, con grave pregiudizio per una normale percorribilità e, dunque, per una civile e moderna fruibilità del pubblico servizio, la quale -io credo- in tempi di resilienza, non può più essere negata ad alcuno”.