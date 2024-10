La Guardia di Finanza di Sassari ha concluso un’operazione in materia di assenteismo: sette dipendenti dell’Ente Foreste di Sassari sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato nonchè per avere contravvenuto alle norme generali sul lavoro per i dipendenti pubblici.

Le indagini dei militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari, coordinate dal Dott. Mario Leo, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari, hanno preso il via dopo una denuncia del direttore pro tempore dello stesso Ente che segnalava assenze ingiustificate dal lavoro.

Così i Finanzieri hanno messo sotto controllo i dipendenti dell’Ente in servizio negli uffici di via Roma scoprendo che sette di loro “ripetutamente in ritardo sul luogo di lavoro, si sarebbero allontanati dallo stesso nel corso dell’orario giornaliero previsto dal contratto e di aver più volte anticipato l’uscita”.

Le indagini, anche di natura tecnica, hanno evidenziato un contesto di illecite procedure inerenti la timbratura dei cartellini di presenza giornaliera da parte di sette dipendenti pubblici del suddetto Ente regionale.

I Finanzieri hanno elaborato i dati comparandoli con quanto cristallizzato attraverso le intercettazioni video e gli appostamenti eseguiti.

In particolare:

- cinque si assentavano dal posto di lavoro in modo prolungato e ingiustificato, più` volte al giorno, per recarsi in locali pubblici ovvero per passeggiate nella città;

- due attestavano falsamente i permessi di entrata/uscita.

Per cinque di essi è stata notificata l’applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio.