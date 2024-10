Ad Assemini due ragazzini, di circa dodici anni, avrebbero aggredito un’immigrata di 46 anni.

La donna, in compagnia del figlio di tre anni, sarebbe stata buttata giù dalla bici, calpestata, presa a calci e insultata: “Sporco nero, a morte tutti i neri".

La vittima non ha ancora presentato una formale denuncia ai carabinieri.

Sul suo profilo Facebook la donna ha raccontato quanto accaduto e molte persone hanno commentato con parole di conforto e solidarietà.

Anche il sindaco Mario Puddu ha cercato di rassicurare la donna: "Sono molto indignato: per la seconda volta in pochi mesi, Wanda è stata vittima di un'aggressione razzista nelle strade di Assemini. E' una cosa gravissima e stavolta non rimarremo con le mani in mano. Confidando che Wanda denunci il fattaccio ai carabinieri, mi riserverò di costituirmi Parte Civile. Appena ho saputo, son andato a trovarla a casa sua per farle avere il mio conforto, in rappresentanza della nostra comunità”.