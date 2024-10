Nella notte, i Carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato un 19enne per droga.

Nello specifico, intorno a mezzanotte e un quarto, il giovane, secondo quanto riferito dai militari, è stato sorpreso mentre cedeva nel cortile della propria abitazione una dose del peso 1,00 grammi di marijuana a un acquirente del luogo, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

I militari hanno recuperato la dose da quest’ultimo e approfittando del cancello del cortile rimasto aperto si sono introdotti a sorpresa nell’abitazione dello spacciatore, non dandogli il tempo di occultare eventuale ulteriore sostanza o farla sparire.

A casa del ragazzo i Carabinieri hanno trovato altri 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un apparecchio per confezionamento in sottovuoto e 420 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita svolta. Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. L’acquirente verrà segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore per le conseguenti sanzioni amministrative che potranno incidere fra l’altro sulla patente di guida. L’arrestato, al termine delle operazioni di verbalizzazione di quanto accaduto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione in attesa di essere presentato al Tribunale di Cagliari per la celebrazione del giudizio direttissimo. Un anno fa, al compimento della maggiore età, il ragazzo era già stato arrestato dai carabinieri in una circostanza analoga.