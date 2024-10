Quattro colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo del cancello in ferro dell’abitazione di un 46enne di Assemini, in via Tevere. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cagliari, coadiuvati dai militari della Sezione Operativa e della locale stazione, che hanno rinvenuto 3 ogive, sottoposte a sequestro.

Il fatto è successo due sere fa. I carabinieri hanno avviato le indagini in seguito alle quali è stato tratto in arresto un 24enne di Assemini, con precedenti di polizia, accusato di danneggiamento aggravato dall’uso di arma e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane aveva avuto un vivace alterco con il 46enne.