Una discussione particolarmente animata è sfociata in un’aggressione anche con armi da taglio nella notte ad Assemini.

L’episodio è avvenuto in via Tevere e la vittima è un cittadino nigeriano di 30 anni che si trova agli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Cagliari, alcuni connazionali, violando le prescrizioni imposte per la misura cautelare, sarebbero andati a casa del trentenne. Poi un diverbio molto animato per motivi non noti. Alla fine il padrone di casa e uno degli aggressori (da identificare) sono rimasti feriti con un'arma da taglio, forse trovata all'interno dell'abitazione.

Il 30enne e l'altro ferito, l'unico rimasto all'interno dell'abitazione, sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari e ricoverati in osservazione.