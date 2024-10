Da oggi Assemini è ufficialmente commissariata. E’ arrivato infatti il decreto di nomina del commissario straordinario, già reso noto ieri con la delibera della Giunta regionale. Si tratta di Bruno Canargiu.

Il commissario ha incontrato oggi la sindaca dimissionaria Sabrina Licheri. Quest’ultima, in un post pubblicato sui social, ha parlato dell’incontro e poi della crisi che ha portato alla decisione di lasciare la fascia tricolore. “La nostra è stata una chiacchierata informale e interessante. Come è giusto che sia il Commissario porterà avanti quanto programmato nel nostro bilancio” ha detto Licheri in merito all’incontro con Canargiu.

“È ancora difficile spiegare che lo stesso e identico bilancio che avremmo potuto approvare in consiglio comunale due mesi fa oggi lo approva un estraneo, a causa della irresponsabilità e superficialità politica di 5 consiglieri comunali di maggioranza che hanno anteposto umori personali alle necessità della Comunità. Non esistono più le dissidenti di una volta. Il disagio e le frustrazioni personali in politica non dovrebbero mai prendere il sopravvento” ha scritto in un post su Fb la sindaca uscente.

“Tra gli atti prioritari previsti nella programmazione ho evidenziato le assunzioni di personale e gli asfalti di via Carmine e di via Sardegna. Sotto l’aspetto finanziario lasciamo all’Ente un bilancio in ordine e sano che lo stesso Commissario viste le sue competenze, sta già rilevando. Abbiamo convenuto sul fatto che l’ultimo anno di amministrazione è quello in cui trovano compimento progetti su cui si è lavorato per anni. Nel nostro caso c’è poi la coincidenza di una fase cruciale per il contesto in cui ci troviamo: gestione della normalizzazione posto pandemia e ciclo di programmazione del Pnrr, con le numerose opportunità per gli enti locali”.

“Io e il mio gruppo vogliamo solo il bene del paese quindi tutto ciò che il Commissario farà in questa direzione non potrà che farci stare bene – ha aggiunto la Licheri – Inutile dire che seguiremo passo passo la realizzazione di quanto da noi programmato e auspicato. Nel ringraziare il Segretario generale, il dott. Remo Ortu, tutti i Responsabili delle diverse Aree e tutti i dipendenti comunali che collaboreranno con Dott. Canargiu per il bene della città, gli rinnovo pubblicamente i migliori auguri di buon lavoro”.