Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15,40, i carabinieri della Stazione di Assemini hanno tratto in arresto un 50enne del luogo, incensurato. I militari hanno ricevuto una segnalazione telefonica che li informava di una accesa lite per futili motivi in via Di Vittorio fra l'uomo e un'altra persona del luogo.

Il 50enne, all’arrivo dei carabinieri, sarebbe salito a bordo di una Golf incurante dell’alt ricevuto dagli stessi, costringendo uno di loro a spostarsi per non essere colpito. Inseguito e raggiunto nel limitrofo corso Africa, gli è stato richiesto di fornire le proprie generalità.

L'arrestato si sarebbe rifiutato e, nel tentativo di allontanarsi nuovamente, avrebbe strattonato afferrandolo al polso uno dei componenti la pattuglia.

L’uomo è stato a quel punto immobilizzato e tratto in arresto.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato ristretto presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza con rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.