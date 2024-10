Paura in una palazzina ad Assemini, dove la notte scorsa, un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme sotto il piano pilotis.

Nessuno, per fortuna è rimasto ferito.

L'immediato intervento dei Vigili del fuoco ha evitato evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta e degli appartamenti sovrastanti. La chiamata al 115 è arrivata attorno all'1:30: i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti in via Sardegna con un'autopompa e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l'area circostante.

Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause. Sono stati rilevati lievi danni all'intonaco della struttura causati dall'irraggiamento delle fiamme.