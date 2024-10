Allegria, colori, musica, arte e cultura: è tutto pronto ormai per la 47^ edizione del Festival Internazionale del Folklore “Is Pariglias 2023”.

Organizzato dall’Associazione Gruppo Folk Città di Assemini, il prossimo 27 luglio comincerà ad Assemini l’imperdibile Festival delle Danze Identitarie, in cui alcune tradizioni sarde si incontreranno con le culture estere attraverso il fascino di canti, balli tipici, musica, in un tripudio di colori e allegria, senza tralasciare l’arricchimento culturale che porta l’avvicinamento a culture differenti.

I costumi, il folklore e l’arte saranno i protagonisti di una manifestazione apprezzatissima e tanto attesa sia dalla comunità che dai numerosissimi visitatori che ogni anno giungono nella ridente cittadina nel Cagliaritano per assistere a spettacoli ogni anno nuovi e ricchi di arte e cultura.

“La valorizzazione del nostro territorio e l’incontro con le tradizioni estere in allegria e in compagnia, attraverso un clima di festa, sono le vere essenze del festival” dice ai microfoni di Sardegna Live la direttrice artistica Maria Carmela Deidda – Ogni anno l’“Associazione Gruppo Folk Città di Assemini" collabora con l’amministrazione comunale, nonostante i diversi sindaci cambiati nel tempo, per fare in modo che tutti si divertano e godano appieno di spettacoli unici”.

“Speriamo tutto vada per il meglio e che a tutti presenti resti il ricordo di una manifestazione indimenticabile” conclude.

IL PROGRAMMA. Si comincerà presso il suggestivo Anfiteatro comunale di Assemini giovedì 27 luglio alle ore 20:00 con “Aspettando Is Pariglias 2023” in compagnia di Radio Sintony: un pre serata di musica, animazione e dirette.

Alle ore 21:00 si darà ufficialmente il via al 47° Festival Internazionale del folklore Is Pariglias.

Quest’anno, il grande spettacolo internazionale vedrà la partecipazione del Kazakistan, della Repubblica Ceca, dell’Ecuador e ovviamente della Sardegna.

Il Gruppo Folk Città di Assemini e il Coro Campidano allieteranno i presenti con le proprie esibizioni.

La serata si concluderà a tempo di musica con le launeddas di Andrea Pisu e Alessandro Melis, l’organetto Luca Schirru, e con i balli in piazza.

Venerdì 28 luglio la serata verrà aperta stavolta in piazza san Pietro alle ore 20:00 con l’intrattenimento di Radio Sintony e stavolta “Aspettando Is Pariglias 2023” sarà accompagnato da una squisita degustazione di panadas e dolci tipici sardi, a cura della Pro loco di Assemini.

Ore 21:00 riprenderà il Festival Internazionale del folklore “Is Pariglias” attraverso i balli e i canti tipici del Kazakistan, della Repubblica Ceca, dell’Ecuador, del Perù e della Sardegna.

Concluderanno la serata l'organetto di Antonio Scalas e le launeddas di Andrea Pisu con gli immancabili balli in piazza.

Sabato 29 luglio Assemini la serata avrà inizio nell’antico palazzo comunale alle ore 11:00 con l’imperdibile concerto strumentale gruppo Ecuador – Kazakistan, inserito all'interno della mostra di modellismo a cura della Pro loco di Assemini e del CSMI.

Per quanto riguarda l’Ecuador, parteciperà “Asociacion”, gruppo musical indoamerica ambato. Per la Repubblica Ceca ci sarà il folk dance group Drahan Blansko. Il Perù sarà rappresentato dall’Asociacion cultural “Peru sentimiento y tradicion lima”. Per il Kazakistan presenzieranno i gruppi “Zorga e aksahagil” e “Kultura mangystau region”. Per la Nuova Zelanda il gruppo “The Wehi Haka”.

La nostra Isola sarà rappresentata dai gruppi folk “Associazione culturale gruppo folk Città di Assemini gruppi folk”, il “Comitato provinciale” e il fitp CA”, dal “Gruppo ethnico”, con Andrea Pisu, Luca Schirru e Antonio Scalas, e dal Coro Campidano Assemini.