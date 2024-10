Tutto è pronto per il 46^ Festival Internazionale del Folklore "Is Pariglias 2022".

Il 28 luglio ad Assemini, il 29 luglio a Pula, il 30 luglio a Samugheo e il 31 luglio a Perdasdefogu, non perdetevi il più importante Festival delle Danze Identitarie in cui varie tradizioni sarde si incontrano con le culture estere in un tripudio di balli, musiche e colori, organizzato dall’Associazione Gruppo Folk Città di Assemini.

Si parte giovedì nella storica piazza San Pietro che, dopo tanti anni, sarà nuovamente lo scenario di arte e cultura che caratterizzano questo evento ricco di fascino.

“La piazza è un luogo di incontro e di socializzazione ed è questa la vera essenza del Festival” afferma la direttrice artistica Maria Carmela Deidda.

“Mentre in un teatro vi è una sorta di separazione tra gli artisti e il pubblico, in piazza sono tutti alla pari, uniti in un connubio di energia, fascino, cultura. La piazza è il luogo ideale per lo storico ballo con le campane, “S’arrapiccu ‘e festa”: viene valorizzato un luogo storico in un momento storico in cui culture diverse si confrontano”.

Non solo il ballo con le campane, ma anche il laboratorio e la degustazione di panadas e dolci, prima del momento clou del Festival: l’esibizione di diversi gruppi provenienti da Irlanda, Serbia, Kenia, Ecuador, Colombia, Romania, gli sbandieratori di Carpineto e le maschere di Samugheo.

Musiche irlandesi, ritmo di tamburi e trombe, affascinanti balli e la meraviglia delle maschere si alterneranno in un vortice di colori, tradizioni, informazioni, cultura e un vero e proprio trasporto per il pubblico, che potrà ballare visto che nella piazza saranno tutti in piedi.

La valorizzazione delle tradizioni, sarde, laziali ed estere vanno avanti nonostante il difficoltoso periodo post pandemia che tutto il mondo sta affrontando, grazie alla tenacia e alla forte passione dell’Associazione Gruppo Folk Città di Assemini e alle amministrazioni comunali ed enti con cui collabora da ormai 46 anni.

“Nonostante con gli anni siano cambiati i sindaci, si continua a collaborare per valorizzare il territorio” dice Maria Carmela.

“Proprio per questo tengo a ringraziare il Comune di Assemini, il Comune di Pula, l’Associazione CIOFF, la Pro Loco di Assemini, la FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), la Pro Loco di Perdasefogu, l’Associazione IOV Italia, il Gruppo Folk Carolino di Carloforte, la Fondazione di Sardegna, la Regione Sardegna”.