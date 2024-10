È stata abbattuta questa mattina la baracca abusiva della donna rumena salvata ieri dai carabinieri di Assemini.

Secondo quanto ci aveva riferito un testimone oculare, in località su Carroppu, “ex Polleria”, i militari erano giunti in soccorso della donna che minacciava il suicidio brandendo un coltello.

Con delicatezza e per oltre mezz’ora, i carabinieri erano riusciti a tranquillizzare la donna fino a farla desistere dal compiere il gesto estremo.

La signora era stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata in ambulanza al Policlinico di Monserrato. Tornata sul posto, però, lì dove c’era la “sua casa”, ha trovato ciò che resta di una baracca demolita. La donna, come ci hanno raccontato alcune persone, ha trascorso la notte, da sola, all’addiaccio. Sono stati quindi nuovamente allertati i carabinieri che giunti sul luogo hanno aiutato la donna, fortemente provata, e chiamato il personale sanitario.

La signora è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. L’augurio è che non sia lasciata sola, ma che venga seguita da chi di dovere.