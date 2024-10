Una sera con tanto di dj-set senza il rispetto delle norme anti-Covid. I carabinieri hanno interrotto una festa tenutasi in un locale dell'Oristanese, chiuso perché i gestori avrebbero permesso un assembramento di 200 persone. Dei numerosi clienti, secondo quanto riferito dai militari, tanti non indossavano la mascherina e, nonostante non stessero danzando, erano assembrati.

Il blitz degli uomini dell'Arma è scattato nell’ambito del piano disposto dalla Prefettura per verificare il rispetto delle norme anticontagio e di quelle relative al green pass.

Negli ultimi giorni sono stati oltre 30 i locali sorpresi in fallo nell'Isola dalle forze dell'ordine. Una dipendente del bar è stata lei stessa multata perché non indossava i dpi previsti dalla norma vigente. Alle ispezioni hanno preso parte anche gli specialisti del Nas e del Nil.