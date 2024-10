Assembramenti e norme anti-Covid non sempre rispettate, le discoteche sarde rischiano adesso la chiusura anticipata. Dopo i recenti casi registrati a Carloforte, dove pare i contagi si siano diffusi proprio all'interno di un locale, le lamentele e le richieste di porre fine già da adesso alla stagione dei club sardi si sono fatte sempre più numerose.

La prosecuzione delle attività è nelle mani della Regione Sardegna, che però non ha ancora prorogato l'ordinanza di riapertura delle discoteche diramata lo scorso 15 luglio. Venerdì scorso, 7 agosto, infatti il governo nazionale ha confermato la sospensione "delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso" fino al 7 settembre e, in assenza di un provvedimento regionale di proroga, si applicherebbero le norme restrittive del Dpcm.

Nell'ultima ordinanza regionale, risalente a ieri, non è stato affrontato l'argomento, mentre sono state prorogate le disposizioni “Sardegna Sicura” che prevedono l'obbligo di registrazione per tutti coloro che intendono imbarcarsi su linee aeree e marittime dirette nell'Isola.

Tanti sindaci sardi si sono fatti portavoce delle richieste di stop alle attività dei locali notturni, viste le difficoltà nel gestire alcune situazioni che spesso sono risultate difficilmente controllabili, sia per il gran numero di persone all'interno, sia, talvolta, per la negligenza degli stessi addetti ai lavori. Adesso la palla passa alla Regione.