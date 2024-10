“Il mondo cooperativo rappresenta un segmento di primo piano del sistema economico e sociale sardo. È un modello organizzativo da tutelare e da valorizzare per la sua attitudine a radicarsi capillarmente nel territorio, di interpretarne i bisogni e di scorgerne le potenzialità, di costruire un tessuto imprenditoriale anche laddove è difficoltoso, di tenere al centro il lavoro e i lavoratori”.

Sono queste le parole pronunciate questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che è intervenuto a Cagliari all’Assemblea regionale della Confcooperative “Un futuro iniziato 70 anni fa”.

“Abbiamo bisogno – queste le sue parole – di fare sistema e vi daremo il supporto necessario per contribuire a valorizzare le vostre attività e i vostri progetti al fine di tenere elevata la qualità dei servizi che offrite ai cittadini”.

“Oggi – ha aggiunto il Presidente Pais – è un anniversario importante. Sono stati decenni non facili in cui il ruolo della cooperazione è stato sempre da protagonista. Gli anni della crisi hanno dimostrato che soltanto mediante forme di capitalismo associativo si possa auspicare una equilibrata crescita economica che contribuisca allo sviluppo civile. Il sistema cooperativo infatti ha promosso un modello d’impresa che utilizza il profitto per un fine più ampio: la risposta ai bisogni delle comunità nel rispetto delle persone che restano i veri protagonisti dell’impresa”.