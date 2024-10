Scade il 31 gennaio 2016 il termine di presentazione della domanda per l'assegno di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori di 18 anni e che dispongono di redditi e patrimoni limitati, riferito all’anno 2015.

L’assegno di maternità spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore all’assegno. Alle medesime condizioni il diritto spetta per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché´ il bambino non abbia superato i 16 anni di età` al momento dell’adozione o dell’affidamento.

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 gennaio 2016 per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare , invece 6 mesi prima dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) per la concessione dell’assegno di maternità

Per qualsiasi informazione o chiarimento i cittadini interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure al seguente numero di telefono 0784 55001 – 3, oltre che consultare il sito al seguente link: http://www.comune.olzai.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=241