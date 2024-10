Concluso l'intervento sul giunto di dilatazione danneggiato, è stata riaperta ieri notte (tra sabato e domenica) la rampa dell'asse mediano di scorrimento veloce che consente l'uscita verso via Dei Valenzani.



Durante la settimana, condizioni meteo permettendo, sarà eseguito l'intervento di sostituzione del guardrail danneggiato, per cui è necessario un temporaneo restringimento della carreggiata (tratto stradale in linea d’aria con Genenruxi).

Alle casse comunali non è stato addebitato nessun costo perché “i lavori di ripristino eseguiti dagli operai sono a totale carico dell’impresa che ha realizzato la rampa”.