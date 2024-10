Trasportava il denaro per il pagamento delle pensioni destinate alla zona di Iglesias, il furgone portavalori della Sicurezza Notturna assaltato questa mattina lungo la Statale 130, tra Domusnovas e Siliqua.

Al momento non si conosce la cifra esatta. A bordo del mezzo blindato c'erano tre guardie giurate. I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari stanno lavorando per ricostruire l'assalto fallito e individuare i responsabili. In azione almeno quattro, cinque persone con i volti coperti da passamontagna e armate di fucili a pompa e armi d'assalto. Sono 15 i colpi esplosi contro il mezzo blindato, sei quelli che hanno centrato il vetro anteriore. I malviventi hanno piazzato una station wagon e un Suv al centro della 130, tra il chilometro 34 e 35.

Il portavalori si è trovato la strada sbarrata. La guardia giurata ha ingranato la retromarcia per fuggire, ma dietro c'era un'altra auto dei malviventi che ha cercato di bloccarlo. Il portavalori ha travolto la vettura dei malviventi, mentre gli altri banditi sparavano contro il parabrezza. All'interno del mezzo blindato, intanto, gli altri vigilantes azionavano il sistema per macchiare le banconote. I banditi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sono saliti a bordo della terza auto, quella danneggiata durante l'assalto, e si sono allontanati non prima di aver dato fuoco gli altri due mezzi. Carabinieri e Polizia hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo, con l'arrivo sul posto di uomini, mezzi ed elicotteri. Posti di blocco sono stati predisposti lungo numerose strade.