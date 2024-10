Resta rinchiuso in una cella di sicurezza della Questura di Oristano Agostino Frau, il 52enne di Monserrato fermato mercoledì sera con una pistola in auto e sospettato di aver fatto parte della banda che la mattina prima aveva assaltato un furgone portavalori sulla Statale 131 Dnc, all'altezza di Oniferi, colpo poi fallito per l'arrivo dei carabinieri.

L'uomo, per il momento, è accusato di porto illegale di arma da guerra: nella sua auto i poliziotti hanno trovato una pistola calibro 9 e le munizioni. Il Pm Armando Mamone ha chiesto la convalida dell'arresto e il trasferimento in carcere, mentre il suo avvocato difensore, Fernando Vignes, ha sollecitato i domiciliari. Il Gip di Oristano, Annie Cecile Pinello, si è riservata di decidere sulla convalida dell'arresto.

Frau era stato fermato nella tarda serata di mercoledì, il giorno del fallito assalto al portavalori, ad un posto di blocco della Polizia all'altezza della stazione di servizio di Abbasanta.