Dopo il fallito assalto al portavalori, questa mattina sulla Ss131 Dcn a tre chilometri da Nuoro, è caccia ai banditi in tutto il nuorese da parte delle forze dell'ordine. Mentre le indagini sono coordinate dal pm della procura di Nuoro Giorgio Bocciarelli.

Intanto i dirigenti della Squadra Mobile, diretti dal vice questore aggiunto, Fabrizio Mustaro, stanno interrogando i due vigilantes della Vigilpol di Sassari che erano a bordo del portavalori, ed il conducente della Fiat Panda poi incendiata dai malviventi.

L’assalto è fallito perché il furgone è transitato nella corsia opposta della statale ed è passato nel momento esatto in cui è stata incendiata la Panda, ma nessuno l’ha fermato. I vigilantes hanno detto di non essersi accorti di qualcosa di anomalo, se non dell'auto in fiamme nella corsia opposta, un evento che hanno segnalato alle sale operative delle forze dell'ordine collegate con i furgoni come "incidente".

Il monitoraggio dei portavalori, che partono dall'istituto sassarese, da parte delle sale operative delle forze dell'ordine è, infatti, costante lungo tutto l'itinerario che percorrono.