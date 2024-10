Sei arresti e 13 denunce. E’ questo il bilancio del blitz effettuato dalle prime ore di questa mattina nelle provincie di Cagliari e Nuoro da parte dei carabinieri.

Nello specifico, sono stati sottoposti alla misura cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso e detenzione e spaccio di droga Simone Pisu, commesso 28enne di Muravera (denunciato anche per furto aggravato in concorso), Fabio Monni, commerciante di 27 anni, residente ad Arzana, ma domiciliato a Tortolì, Mattia Di Fede, anche lui commerciante di 27 anni, residente a Bari Sardo, ma domiciliato a Girasole.

Questi ultimi due sono stati anche denunciati per tentata estorsione in concorso.

Tutti e tre sono, invece, accusati della rapina avvenuta all’Eurospin di San Vito il 7 agosto del 2014 e di spaccio di cocaina, hashish e marijuana a San Vito, Muravera, Arzana, Villaputzu, Bari Sardo, e Tortolì. Attività portata avanti, secondo le indagini, da marzo ad agosto 2015.

Sempre per detenzione e cessione di droga, anche ai minori, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere Erminio Cortese, 41enne di Muravera, mentre per Mattia Casula, 23 anni di Villaputzu, e per Virgilio Leoni, 27 anni di Tertenia, sono scattati gli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare.

Inoltre, l’attività di indagine del Comando Compagnia di San Vito ha portato alla denuncia per tentata estorsione in concorso di Fabio Monni, commerciante 27enne di Arzana,

Altre 9 persone sono state denunciate per detenzione e spaccio di droga.

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i carabinieri hanno sequestrato a Simone Pisu 3 agende e una rubrica telefonica contente annotazioni riferite all’attività di spaccio, a Fabio Monni 15 bossoli calibro 9x21, 1 cartuccia a pallini per uso venatorio e una parte superiore di un manichino umano attinto da colpi di arma da fuoco e utilizzato come bersaglio. Il tutto è stato trovato all’interno di un capannone di sua pertinenza.

A Mattia Di fede i militari hanno sequestrato due pistole e il giovane è stato arrestato anche per porto abusivo di armi da fuoco con matricola abrasa e detenzione abusiva di munizioni in luogo pubblico.

Infine, a Erminio Cortese, sono stati sequestrati 3 spinelli contenenti hashish, 2 bilancini elettronici di precisione e 50 euro in banconote di vario taglio custodite all’interno di un pacchetto di sigarette.

All’operazione sono stati impegnati i militari della Compagnia di San Vito, di Jerzu e Lanusei, dell’11° N.E.C. di Elmas e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, con unità cinofila del medesimo Reparto.