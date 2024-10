Mascherati e armati di pistole e fucili hanno sbarrato la strada ad un furgone che aveva appena ritirato i soldi dalle slot machine, rubando l’intero incasso.

E’ successo a Oliena, intorno alle 13 in via Nuoro, quando un furgoncino Dacia, della società Nuova Ok Games di Norbello, è stato derubato da tre banditi dell’incasso di circa mille euro, appena prelevato dalle macchinette del paese.

Due malviventi, dopo aver minacciato l’autista del furgone, si sono impossessati del mezzo e si sono dati alla fuga, mentre uno di loro è scappato a bordo di una Alfa Romeo.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine mentre ad Oliena è caccia ai banditi.