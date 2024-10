Domani, davanti alle prefetture di Sassari e Cagliari, ci saranno anche i lavoratori del settore creditizio per i sit-in di protesta delle guardie giurate, dopo l'assalto armato di venerdì scorso alla sede Vedetta 2 Mondialpol di Sassari.

"Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unis regionali, condividono e sostengono la giusta protesta delle federazioni di settore riguardo a quanto accaduto venerdì scorso con l'assalto armato alla sede operativa della Mondialpol di Caniga a Sassari", scrivono i sindacati in una nota.

"Tutti i lavoratori e le lavoratrici, in particolare quelli delle banche, sovente a contatto con i servizi di vigilanza e con i loro addetti, esprimono la propria solidarietà al personale della Mondialpol, alle forze dell'ordine e a tutti i cittadini che fortunatamente non hanno avuto danni fisici ma che hanno corso un grave rischio", continuano i rappresentanti delle sigle sindacali del credito.

"Non c'è dubbio che serva un cambio di passo con misure forti e che le istituzioni debbano far sentire la propria autorevolezza nel difendere il territorio e le persone. Per questo daremo supporto alle iniziative previste per domani, mercoledì 3 luglio 2024, sia a Cagliari, sia a Sassari, e invitiamo i cittadini a unirsi ai sit-in dinanzi alle sedi degli uffici territoriali del Governo" aggiungono.