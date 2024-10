Questa mattina, intorno alle 7.45, un commando ha assaltato un furgone portavalori sulla 131 all'altezza del bivio per Bonorva.

I banditi dopo aver bloccato il portavalori con un'auto che è stata incendiata sulla strada, hanno esploso alcuni colpi di arma pesante all'indirizzo del blindato costringendo i vigilantes a scendere e a consegnare le valigette coi soldi.

Un vigilantes è stato colpito alla gamba con un fucile a pallini per costringerlo ad aprire il blindato. Poi, secondo quanto si apprende da un testimone, avrebbero preso le valigette e sarebbero scappati con un'auto rubata in direzione sud, cioè verso Macomer, da dove è possibile raggiungere ogni via di fuga verso il nuorese e l'oristanese.

Bocche cucite degli inquirenti che sono sul posto per i rilievi scientifici. E' in corso una gigantesca caccia all'uomo con perquisizioni e battute nel nuorese e nel Marghine anche con l'ausilio di elicotteri.

Ancora non è stata effettuata una precisa ricostruzione dell'accaduto. L'assalto, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe fruttato mezzo milione di euro.

Gli uomini della mobile sassarese, coordinati dal dirigente Bibiana Pala, stanno sentendo i vigilantes, e gli automobilisti per mettere insieme il difficile puzzle delle testimonianze. Il traffico sulla Ss 131 è in tilt.