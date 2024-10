Nella notte, sei malviventi hanno preso d’assalto la villa dell’imprenditore turistico Angelo Scognamillo, titolare dell’hotel 4 stelle “Sa Cheya, in regione Angeli Custodi ad Alghero.

Il colpo è avvenuto intorno alle 22.30. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi con il volto coperto e con addosso una tuta mimetica e anfibi, avrebbero fatto avrebbero fatto irruzione nell’abitazione sita in via Laconi, zona sud della città e, dopo aver immobilizzato tutta la famiglia, l’imprenditore, la moglie e il figlio Vittorio, avrebbero portato via gioielli, contanti e altri oggetti di valore. difficile, tuttavia, quantificare il bottino.

I banditi sarebbero poi fuggiti a bordo di un auto. Dopo essersi liberato, il capofamiglia ha dato l’allarme e chiamato i soccorsi. L’indagine è in mano ai carabinieri della Compagnia di Alghero che, una volta analizzate le impronte lasciate in casa dai malviventi, hanno iniziato a setacciare tutto il territorio del sassarese in cerca dei banditi. Una vicenda che, attualmente, presenta diversi lati oscuri.