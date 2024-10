Fallisce un assalto notturno alla stazione di servizio Eni Station di "Sa Iletta" a Cagliari. Attorno alle 2,30 una banda di almeno otto persone con passamontagna ha sradicato l'impianto Atm del distributore, caricato la cassaforte su un furgone rubato in serata a Maracalagonis e si è data alla fuga.

È immediatamente scattato l'allarme per tutte le centrali operative. Il furgone in fuga, scortato da una Bmw, è stato intercettato da una gazzella del Radiomobile di Dolianova sulla strada statale 387 a Selargius, nelle vicinanze del canile Shardana.

Quattro uomini sono scesi precipitosamente dal furgone e sono scappati al buio per i campi, mentre l'auto è riuscita a far perdere le proprie tracce. L'inseguimento dei carabinieri in aperta campagna non ha però dato i suoi frutti.

Sul furgone e sull'Atm recuperato intatto sono ora in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo e del Ris di Cagliari. Per i malviventi il colpo, infatti, è andato male e non sono riusciti a sottrarre nemmeno un euro, rimasti tutti nel furgone.