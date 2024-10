TELECAMERE I carabinieri, guidati dal comandante della Compagnia di Tonara, Andrea Di Nocera, hanno avviato le indagini e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza posizionate all'ingresso dell’ufficio postale per cercare di risalire agli autori della tentata rapina.

I FATTI Sabato scorso erano da poco scoccate le sei quando a Desulo è scattato il sistema d'allarme dell'ufficio postale. I malviventi hanno tentato di scassinare il Postamat, ma il colpo è fallito. Attraverso l'utilizzo di una bombola i rapinatori hanno cercato di riempire il bancomat di gas, ma non c'è stata alcuna esplosione. Invece, è partita una fiammata sufficiente ad attivare il sistema di macchiatura delle banconote. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione, dell'aliquota di Tonara e gli artificieri del comando provinciale di Nuoro.

LA FUGA Secondo i primi accertamenti, l'intenzione dei malviventi sarebbe stata quella di scardinare il Postamat introducendo il gas dalla fessura dove vengono erogati i soldi per poi far esplodere il sistema. Qualcosa, invece, è andato storto ed è scattato il sistema d'allarme che ha fatto scappare i rapinatori.

UFFICIO CHIUSO A Desulo la notizia ha fatto il giro del paese in poco tempo, creando indignazione per quanto accaduto. L'ufficio postale per tutta la giornata di sabato non è stato operativo e i clienti che avevano una certa urgenza nel disbrigo delle operazioni si sono dovuti rivolgere alla sede di Tonara.

IMPIANTO NUOVO Il Postamat è stato installato a Desulo solo pochi mesi fa, dopo le numerose richieste e sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale e dei cittadini. «Con questa tentata rapina è stato creato solo un disservizio al paese e non danni più gravi - commenta il sindaco Gigi Littarru -. Oggi i sistemi di sicurezza hanno raggiunto livelli tali da essere quasi infallibili. Ho visto le banconote. Il sistema di macchiatura si è attivato immediatamente e ha reso i soldi inutilizzabili. Queste azioni criminose compromettono i servizi che funzionano nelle nostre comunità. Presto l'ufficio postale sarà interessato da altri lavori che consentiranno di rendere i locali più confortevoli e accoglienti».