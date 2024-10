Questa mattina forse si scopriranno i dettagli del misterioso arresto avvenuto ieri da parte della Polizia di Stato di Oristano di una persona armata che è stata subito sospettata di essere uno dei rapinatori in fuga dopo il fallito assalto al furgone portavalori avvenuto mercoledì mattina sulla Statale 131 Dcn all’altezza di Oniferi.

In cella, con l'accusa di porto illegale di arma da guerra, è finito un uomo del quale al momento non è stata resa nota l'identità e che questa mattina dovrà comparire davanti a un giudice del Tribunale di Oristano.

Sicuramente per la convalida dell'arresto e forse anche per il processo per direttissima che era già stato annunciato per ieri e poi annullato. Sconosciuto anche il luogo in cui è avvenuto l'arresto. Il silenzio sulla vicenda da parte degli inquirenti è assoluto.

Si sa soltanto che dopo il fermo sono scattati una serie di accertamenti incrociati finalizzati a confermare i sospetti sulla sua partecipazione all'agguato al furgone portavalori di ieri e al conflitto a fuoco con le forze dell'ordine ingaggiato dai rapinatori per aprirsi la strada della fuga.