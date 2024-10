Si sono assicurati la fuga sparando anche contro un blindato dei carabinieri, sopraggiunto casualmente sul luogo della rapina, i banditi che questa mattina hanno tentato di assaltare un portavalori della Vigilpol sulla Ss 131 Dcn, vicino a Oniferi, a otto chilometri da Nuoro.

I malviventi disturbati nell'azione dai carabinieri hanno sparato vari colpi ad altezza d'uomo sul lato dell'autista del blindato dei militari e solo per miracolo non ci sono stati feriti.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, i rapinatori, almeno quattro, avrebbero predisposto il piano nei minimi dettagli, cospargendo la statale anche di chiodi per rallentare la corsa delle auto in transito.

Quindi sono entrati in azione alle 8:30 sbarrando la strada con un camion e cercando di bloccare il portavalori che transitava da Ottana in direzione Nuoro, su quale vi era il denaro e tre vigilantes a bordo.

L'autista del furgone ha, però, subito ingranato la retromarcia ed a quel punto i banditi hanno sparato almeno sette colpi sul lato del furgone. L'azione è stata subito disturbata dall'arrivo sul posto del blindato dei carabinieri che, in pratica, ha fatto fallire l'assalto.

I banditi sono quindi scappati a bordo della loro auto, ma durante la fuga hanno bucato una ruota e per potersi allontanare hanno bloccato e rapinato l'auto di un uomo che stava recandosi al lavoro.

Non c'è stato alcun ferito e in tutto il Nuorese è scattato il piano antirapina: posti di blocco di carabinieri e polizia mentre elicotteri sorvolano la zona. La statale è rimasta bloccata per alcune ore e si sono formati chilometri di fila nei due sensi di marcia.