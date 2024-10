Assalto ad un portavalori in una delle strade più importanti e trafficate della Sardegna, la statale 130, arteria di collegamento tra Cagliari e Carbonia e Iglesias. Probabilmente era stato progettato come un blitz fulmineo.

Invece è diventato una pericolosa sparatoria, quando sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia stradale, con un proiettile finito su un'auto di passaggio. Ad esplodere i colpi, però, sono stati solo i banditi: troppo alta la possibilità, in caso di risposta al fuoco, di colpire qualche automobilista. Sulla strada sono stati ritrovati 25 proiettili calibro 9 e 762.

Diverse persone, di fronte a quella scena da "Far west" durata qualche minuto, hanno lasciato la macchina in strada, scavalcando il guardrail per allontanarsi il più possibile nelle campagne. Qualcuno è rimasto rannicchiato sui sedili. Nessun ferito, solo una donna che è dovuta ricorrere alle cure dei medici per un colpo di calcio di fucile alla mano - questa la segnalazione giunta al 118 - nelle fasi più concitate del raid.

L'assalto è scattato alle 8, al chilometro 40 della Statale 130, all'altezza del bivio per Domusnovas: non moltissime auto, a quell'ora. Ma non si può certo parlare di strada deserta. Il commando, composto da almeno quattro, cinque banditi (più altri complici che attendevano nell'altra corsia pronti per la fuga) a bordo di diverse vetture, ha speronato il portavalori.

L'autista è stato costretto allo stop mentre le altre auto chiudevano ogni via di fuga. Le guardie giurate però hanno subito capito che cosa stava succedendo ed hanno azionato lo "schiuma block", il dispositivo che rende inutilizzabili le banconote. Gli assalitori, con passamontagna sul volto e armi semiautomatiche tra le mani, hanno circondato il mezzo bloccando il traffico. Ma quello che in teoria sarebbe dovuto essere un rapidissimo blitz è stato disturbato dall'arrivo sul posto di una pattuglia della Stradale.

A quel punto i banditi hanno cominciato a sparare per aprirsi un varco per la fuga: nessun colpo andato a segno, ma un'automobilista se l'è vista brutta come dimostra il segno di un proiettile sulla sua auto, un'Alfa 147. Poi la caccia al commando. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Squadra Mobile di Cagliari, che si occupa delle indagini.

I banditi hanno portato via con loro una guardia giurata e sono scappati in direzione Cagliari: l'ostaggio è stato poi rilasciato poco dopo, all'altezza di Villaspeciosa. Nel frattempo strada bloccata, lunghe file di auto e situazione tornata alla normalità soltanto dopo diverse ore.