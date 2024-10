Inizialmente le forze dell'ordine avevano parlato di un colpo sventato, poi si è scoperto che il commando composto da almeno otto persone è riuscito a portare via le valigette contenenti i soldi.

Ora, col passare delle ore, emerge che la rapina al portavalori della Vigilpol, assaltato poco prima delle 8 al km 156 della Ss 131 in direzione di Cagliari, vicino a Bonorva, è stata vana, anche se in maniera fortuita.

Nello scontro a fuoco i malviventi, infatti, entrati in azione armati di Fal e fucili da caccia hanno colpito le valigie di sicurezza in cui vengono trasportati i soldi, queste sono esplose ed hanno macchiato indelebilmente tutte le banconote, il cui valore complessivo si aggirerebbe fra i 350 e i 500mila euro.

Secondo quel poco che trapela dagli inquirenti, coordinati dal capo della squadra mobile della questura di Sassari Bibiana Pala, siamo di fronte a una banda molto ben organizzata.

Ancora non sono state recuperate le auto usate per la fuga, un'Alfa 147 scura e quella rubata ad una ragazza che transitava in direzione Cagliari. Recuperato invece il fuoristrada la banda ha usato per arrivare sul posto della rapina. Per coprirsi la fuga i banditi hanno usato anche fumogeni.