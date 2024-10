Avrebbe fornito il know how per aprire i furgoni blindati portavalori senza far scattare lo schiuma block, Giuseppe Levanti, il presunto basista dell'assalto al blindato di Serrenti arrestato questa mattina dalla Polizia a Cagliari.

Lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il dirigente della Squadra mobile Alfredo Fabbrocini.

"Come diceva Maniero il basista è l'elemento più importante - ha detto -. Normalmente non è inserito in contesti criminali veri e propri, lo fa per lucrare, mettendo a repentaglio la vita di chi lavora".

Levanti è sposato, gestisce un'impresa di pulizie, oltre a lavorare come guardia giurata, adesso in servizio di guardiania per un'altra agenzia di vigilanza. Dopo l'assalto di Serrenti, che ha fruttato quasi sei milioni di euro, non ha cambiato il suo tenore di vita, ma si è tolto solo qualche sfizio.

E' accusato di rapina aggravata in concorso per il colpo di Serrenti.

Ma la tecnica che ha fornito ai banditi per aprire i furgoni portavalori è stata utilizzata, oltre che nel Medio Campidano, anche per il colpo a Bonorva nel settembre del 2015 che fruttò oltre mezzo milione di euro e quello del luglio scorso lungo la 131 a Iglesias, dove il colpo fallì a causa dell'arrivo della Polizia stradale.