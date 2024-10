Questa mattina all’alba, Gabriele Picci, una delle tre persone condannate per l’assalto al blindato dei Carabinieri a Lula avvenuto nel 2003, resosi irreperibile, si è consegnato al dirigente della Squadra Mobile di Nuoro Fabrizio Mustaro.

Ora si trova presso il carcere di Alghero.

Ieri sera la Cassazione si era pronunciata rideterminando la sentenza di condanna in via definitiva in 12 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio.