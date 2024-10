I carabinieri hanno recuperato l’intero bottino, 100 mila euro, della rapina avvenuta ieri all’aeroporto di Alghero.

Sono sei le persone accusate dell'assalto al bancomat. Si tratta di cinque cittadini stranieri, di nazionalità rumena e albanese, e di un sardo.

I carabinieri della compagnia di Sassari li hanno fermati in più riprese, tra le 7 e le 9 di stamattina, mentre tentavano di raggiungere la propria base, nella zona di Platamona, il litorale che si estende tra Porto Torres, Sassari e Sorso.

Il commando è entrato in azione all'1.47 del mattino e ha completato il blitz in poco meno di tre minuti. Dopo essersi creati un varco eliminando uno dei blocchi in cemento che impediscono l'accesso delle auto all'ingresso dell'aeroporto, i malviventi hanno distrutto una delle porte scorrevoli a colpi di ascia, la stessa arma poi utilizzata per mettere in fuga la guardia giurata, e hanno portato dentro l'aeroporto uno dei furgoncini utilizzati per l'operazione, due Fiat Fiorino rubati alla lavanderia industriale Nivea di Porto Torres.

Hanno legato il bancomat al mezzo, hanno messo in moto e l'hanno sradicato da terra, trascinandolo fuori e caricato sul mezzo.