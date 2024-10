Era in corso questa mattina il processo ai 26 presunti componenti della banda colpevole di aver assaltato numerosi portavalori dell’isola. Durante l’udienza, però, è arrivata la notizia della morte del padre degli imputati Giovanni, Gianluigi e Carlo Olianas. Il dibattimento è stato così interrotto e rinviato.

La giudice Ermengarda Ferrarese, presidente del collegio, ha concesso ai tre fratelli alcune ore di permesso per recarsi nella camera ardente del padre. L'ex vicesindaco di Villagrande e i suoi due fratelli, per questioni di sicurezza, non potranno partecipare al funerale del genitore.

L'udienza è stata rinviata al 29 gennaio 2018.