Prosegue la caccia all'uomo in tutta l'Ogliastra fino al Sarrabus dopo l’assalto avvenuto sulla Statale 125 all’altezza di Tertenia a un furgone portavalori della Mondialpol, che stamattina stava trasportando riserve in denaro per gli uffici postali dell'Ogliastra. Finora non c’è nessuna traccia dei malviventi che sono scappati in direzione sud della Statale.

Nel frattempo la Statale è stata riaperta a senso unico alternato dopo che dalla carreggiata sono stati rimossi i due furgoni utilizzati per incastrare il portavalori, un'auto e un autocarro, tutti mezzi che i malviventi hanno dato alle fiamme durante l'azione per ostruire la strada. È rimasto sul posto, invece, il furgone della Mondialpol ridotto a un rudere dopo l'ordigno utilizzato per far saltare lo sportellone posteriore e le cassaforti che contenevano il denaro e l'incendio appiccato subito dopo.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Nuoro e della Compagnia di Jerzu, attraverso i rilievi, cercano di capire se i banditi siano riusciti ad asportare del denaro o se sia andato tutto distrutto con l'esplosione e le fiamme. I militari stanno cercando di recuperare tutto ciò che non è stato ridotto in cenere e per capire la cifra contenuta all'interno delle casseforti del portavalori hanno sentito i dirigenti della Mondialpol e gli uffici di riferimento di Poste italiane.