"A non essere sicuro è tutto il sistema dei tribunali sardi, non solo quello di Lanusei. Eppure anche Lanusei, come Sassari, ha un carcere. Ma forse ci si dimentica che esistono progetti di investimento, in sicurezza e in strutture, in capo alla Procura generale che sono fermi ormai da troppo tempo".

Così il sindaco di Lanusei, Davide Ferreli, ha commentato, con un post su Facebook, la notizia del trasferimento del maxi-processo per gli assalti ai portavalori, dal tribunale della cittadina ogliastrina all'aula bunker del carcere di Bancali, per motivi di sicurezza.

"La decisione - ha aggiunto il primo cittadino - penalizza senz'altro tutto il sistema dei tribunali sardi, ma in modo diretto avvilisce l'Ogliastra. Un territorio che non solo perde ogni potenziale beneficio in termini di ricaduta economica, ma che soprattutto viene privata della possibilità di esercitare un diritto fondamentale: il diritto alla legalità. Questo spostamento è più grave di quello che appare, per questo non sono d'accordo".