L'autista del camion Arborea denuncia su Facebook: "Questo è ciò che rimane del carico del mio camion oggi al rientro in azienda. Qualcuno mi dovrà spiegare che cosa c’entra l’Arborea con il latte ovino. Questa non è più una protesta, sta diventando vandalismo e si sta passando dalla ragione al torto".

Sul web monta la polemica per gli attacchi ai mezzi dell'azienda dell'Oristanese che, osserva il popolo della rete, "dà lavoro a tantissime famiglie sarde e commercia solo latte vaccino, per cui non è responsabile della crisi del comparto ovino".

Nelle foto diffuse dall'autotrasportatore i cartocci del latte Arborea rovesciati sull'asfalto dai manifestanti.