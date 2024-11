Un'aria fredda proveniente dai quadranti settentrionali sta per raggiungere l'Italia, portando con sé venti sempre più freddi di Bora e Grecale e precipitazioni che si trasformeranno in neve anche a quote collinari. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, dopo un giovedì prevalentemente asciutto ma localmente nebbioso al Nord, soprattutto in Piemonte e Lombardia, e al Centro, con possibili formazioni di nebbia anche a Roma, da venerdì l'aria più fredda proveniente dai quadranti nord orientali comincerà ad arrivare, attratta dall'arrivo di una goccia fredda o cut-off, un blocco di aria fredda in quota che si separa da un ciclone più ampio.

Questa incursione sarà accompagnata da forti venti di Bora e Grecale che progressivamente abbasseranno le temperature, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Le condizioni meteorologiche peggioreranno dalle regioni adriatiche verso il Sud della penisola, con piogge a tratti intense, temporali e nevicate inizialmente sopra i 1600 metri, ma con la quota neve in diminuzione durante la serata. Il Nord, invece, sarà risparmiato da questo peggioramento grazie all'alta pressione in arrivo.

Durante il fine settimana, l'aria fredda si sposterà verso sud, con venti freddi ancora presenti da est/nordest il sabato. Sono previste precipitazioni a tratti moderate sulle Marche meridionali, Abruzzo, Puglia, Calabria e sulla costa tirrenica della Sicilia. A causa del calo delle temperature previsto, la neve potrebbe cadere fino a quote collinari (6-700 metri al Centro e oltre i 900 metri al Sud), mentre al Nord il sole splenderà, con possibile formazione di nebbie in pianura.

Domenica la goccia fredda lascerà definitivamente l'Italia, lasciando un'instabilità che colpirà soprattutto Puglia e Calabria, marginalmente anche Abruzzo e Molise, con nevicate previste sopra i 1000 metri. Durante il fine settimana, le temperature si abbasseranno fino a 8-10°C al Centro-Sud. A Roma, Firenze, Napoli, Pescara e Bari, dove le massime si avvicinano ai 20°C, si potrà scendere fino a quasi 10°C. Il freddo sarà accentuato e maggiormente percepito a causa dei venti che soffieranno dai quadranti settentrionali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Le previsioni per oggi, giovedì 28 novembre 2024: cielo generalmente poco nuvoloso con passaggi di nubi alte nella prima parte della giornata; temperature in diminuzione, moderata nei valori minimi; venti deboli variabili tendenti al locale rinforzo e a disporsi dai quadranti occidentali dalle ore centrali della giornata; mari poco mossi con moto ondoso in leggero aumento sul settore settentrionale in serata.

Le previsioni per venerdì 29 novembre: cielo generalmente nuvoloso e non si escludono isolati piovaschi sul settore nord-orientale; temperature: minime da lieve a moderato aumento, massime pressochè stazionarie; venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti a disporsi da quelli settentrionali dalla tarda serata; mari: prevalentemente mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime tenderanno a una progressiva diminuzione, mentre le massime saranno in calo sabato e pressochè stazionarie il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali. I mari saranno mossi, molto mossi sul settore orientale; attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata di domenica.