Anche la Sardegna ha il suo primo TG satirico: TG Aspirinews. Nato a Sassari negli studi della neonata TV locale Canale 12, dove va in onda ogni martedì, è condotto da Marco Sanna e da Simone Maulu, due degli autori che nell’ultimo periodo hanno più intensamente lavorato per le nuove produzioni di “Aspirina”, ovvero i famosi cortometraggi tratti da spezzoni di film famosi doppiati poi in sassarese e nelle altre varianti del sardo in chiave umoristica e satirica e con una nuova trama costruita ad arte tagliando e ricucendo le scene.

Il TG ASPIRINEWS introduce servizi di politica, attualità e fatti di interesse locale, senza far mancare il doppiaggio sui personaggi coinvolti. Le notizie diffuse sono rigorosamente false, pur prendendo spunto da eventi e fatti reali che si offrono alla manipolazione comica e caricaturale. Si portano così all’attenzione del pubblico, ma sottotraccia, le mancanze, le contraddizioni, le stranezze della comunità sarda e delle sue classi dirigenti. Nella prima puntata di Aspirinews, andata in onda martedì e venerdì scorsi dopo le varie edizioni dei Tg di Canale12, è apparsa una improbabile Elisabetta Falchi nei panni di un’assessora - educatrice che prova a convincere gli agricoltori sardi della necessità di produrre colture tradizionali e di qualità. Sempre nel TG, l’avventura di Antonello Unida, nome d’arte “Jodo” famoso sui social per i suoi bagni in mare con temperature proibitive.

Il performer finisce congelato ma viene salvato dai soccorsi e una volta tornato in forma rilascia un’intervista rigorosamente doppiata.

La trasmissione si propone un ciclo di 24 puntate, da qui alla primavera, dove gli autori cercheranno di mantenere l’informazione satirica sui passi della cronaca attuale, e proporranno i numerosi film e doppiaggi di nuova produzione.