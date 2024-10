Ovodda si avvicina al Natale con una serie di eventi che promuovono l’economia locale e del territorio, in un contesto che si sposa con le festività di fine anno. Il Comune e il Centro Commerciale Naturale hanno unito le forze per dare vita ad un programma ricco di appuntamenti di cultura e spettacolo.

La manifestazione “Aspettando il Natale” apre il calendario degli incontri fissando per sabato 20 alle ore 15.00 l’inaugurazione dei mercatini dislocati lungo la via principale e nei diversi angoli del centro storico, con esposizione varie e con un percorso di valorizzazione dei prodotti agroalimentari della tradizione locale.

Gli artisti di strada animeranno il clima della festa per tutta la sera. Nella giornata di domenica, oltre all’apertura dei mercatini, i canti del Coro Zente Sarda di Ovodda diretto dal maestro Enrico Pilo e di altre formazioni corali del territorio allieteranno tutti i presenti.

I bambini di Ovodda, nel corso delle due giornate, potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale che li accoglierà in piazza Gennargentu.

L’abitato ovoddese brilla ovunque, grazie ai giochi di luce che delineano le sagome in legno realizzate da Annarella Mattu.

<<L’idea di un presepe “diffuso” - dice l'artista - nasce con l’intento di coinvolgere tutto il paese, valorizzando l’abitato>>. L’artista ovoddese completa ogni anno una parte del suo progetto “L’arte sposa la tradizione”, aperto a nuove idee che trovano ispirazione nella storia locale. I suoi personaggi danno forma alla fantasia in un gioco armonico che fa riemergere i paradisi dell’infanzia.

Il Sindaco Cristina Sedda sottolinea l’apprezzamento per la vitalità artistica dei suoi compaesani: <<Si crea e si valorizza nel rispetto di una tradizione che trova nuove strade per essere rappresentata. Il Natale della crisi non ha ucciso la fantasia e l’operosità che contraddistingue il valore della volontà>>.