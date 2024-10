Le associazioni Uise 360 APS e Aloe Felice, organizzano per sabato 15 e domenica 16, in collaborazione con l'Hostel Marina, la manifestazione denominata: "Aspettando il Natale-Mercatino Rassegna Enogastronomica Culturale, dalle ore 08 alle ore 20. L'avvenimento è incentrato nel cuore del quartiere di Marina, a due passi da piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele, piazza del Carmine, via Manno, via Garibaldi, piazza San Sepolcro, i luoghi del Natale 2018, a Cagliari.

Aspettando il Natale Rassegna Enogastronomica culturale, è una manifestazione, mercatino prenatalizio, per tutte le persone che credono nel prodotto Sardegna a filiera corta.

E' rivolto a tutti gli espositori, che operano nel campo enogastronomico, prodotti tipici locali, nell'associazionismo, nel Turismo solidale e nelle nuove discipline del benessere olistico. Si invitano a partecipare le imprese, le associazioni, gli artigiani, i professionisti, gli artisti e i creativi del proprio ingegno.

Nell'ambito del mercatino, ci saranno passeggiate per le vie del centro storico, alla scoperta dei presepi, una raccolta di pasta per i poveri e lo scambio libro.