Si chiamano Open day della formazione e sono gli eventi sperimentali promossi dall'Aspal e dall'assessorato regionale del lavoro per promuovere corsi di formazione gratuiti per persone disoccupate di età compresa tra i 18 ed i 34 anni.

Sassari - Il primo appuntamento organizzato dal Centro per l’impiego di Sassari si terrà il 29 Novembre dalle 15 alle 19 nei locali dell'ex CPLF di via Auzzas a Li Punti.

Cagliari - Il 2 dicembre, invece, l'appuntamento curato dai Centro per l’impiego di Cagliari, Quartu e Assemini che si terrà dalle 9 alle 13 nell'ex Cisapi in via Piero della Francesca nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari.

Saranno giornate dedicate all'orientamento e alla formazione professionale per i giovani Neet che avranno la possibilità di conoscere le tante offerte proposte dalle agenzie formative e decidere in un momento successivo se iscriversi a uno dei settanta corsi gratuiti proposti in diversi ambiti, quali amministrativo, costruzioni, logistica, artigianato, benessere, educativo, turistico ricettivo, digitale, nuove tecnologie per la comunicazione, commercio e alimentare.

Si tratta di percorsi formativi di 200 ore che permettono la certificazione delle competenze professionali nell'ambito del programma Garanzia Giovani.

Per iscriversi ai corsi c'è tempo fino al 2 gennaio. Prima dell’iscrizione è necessario sottoscrivere nel proprio Centro per l’impiego il patto di attivazione della Garanzia Giovani. Per farlo basta contattare il proprio Centro via e-mail o tramite telefono, così da completare la procedura in tempi utili per l'iscrizione ai corsi. Nelle giornate degli open day gli operatori dei Centri per l'impiego sono a disposizione anche per dare questo tipo di informazioni.

Per partecipare agli open day è necessario compilare i rispettivi form:





- per l'evento di Sassari;

- per l'evento di Cagliari.





In entrambe le giornate ci si può presentare direttamente il giorno dell'evento.

giorno dell'evento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai propri Centri per l’impiego.