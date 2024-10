"Il presidente Pigliaru intervenga per un chiarimento politico: le dichiarazioni di Sel pesano come un macigno e aprono una crisi politica nella coalizione che sostiene il presidente".

Il nuovo attacco dell'opposizione in merito al dibattito "mancato" sulla Asl unica in Commissione Sanità arriva dal capogruppo Fi, Pietro Pittalis, in un botta e risposta con il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau.

"Il tirare a campare è durato fin troppo - sostiene Pittalis - o Pigliaru è in grado di unire i suoi sulle azioni da compiere, anziché solo sul disfare, o prenda atto che la sua esperienza ha ancora poco da dare ad un'isola che non può aspettare".

Nel frattempo Ganau risponde al capogruppo Fi che, nei giorni scorsi, in una lettera indirizzata al massimo rappresentante dell'Assemblea sarda, invitava un intervento super partes in merito ai lavori della Commissione, dove il ritiro degli emendamenti da parte della maggioranza aveva azzerato il dibattito.

"Nessuna norma è stata violata e pertanto nessun intervento istituzionale è formalmente possibile - scrive Ganau - Continuerò a svolgere il mio ruolo, come ho sempre fatto, affinché le corrette dinamiche parlamentari siano rispettate sino in fondo, ad iniziare dall'essenziale e imprescindibile ruolo delle Commissioni e del confronto e sintesi che in esse si deve svolgere".

"Comprendiamo l'imbarazzo del presidente Ganau - risponde Pittalis - ma ribadiamo con fermezza che non si può consumare un subdolo e strisciante svuotamento delle funzioni del Consiglio, che va al di là della esplicita violazione di norme regolamentari".