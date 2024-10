Il Centro trasfusionale dell'Asl di Olbia avvisa: “Non vi è carenza di sangue e la situazione è sotto controllo”. La precisazione arriva in seguito alla diffusione di alcune notizie allarmanti apparse sui social network in merito alla mancanza di sangue nell'ospedale di Olbia.

La responsabile del Centro trasfusionale aziendale, Maddalena Lendini, spiega: “Grazie alla consueta generosità dei nostri donatori non esiste alcuna emergenza sangue in Gallura in molti oggi si sono presentati al centro, in risposta di un appello lanciato sui social network. Non vogliamo si creino infondati allarmismi: la situazione è sotto controllo. L'Azienda sanitaria dispone di scorte sufficiente per affrontare eventuali emergenze. Naturalmente la necessità di sangue è costante nel tempo, quindi non possiamo abbassare la guardia, per questo ringraziamo tutti quelli che stanno cercando di aiutare la nostra comunità, anche con una donazione di sangue".