Il direttore generale della Asl unica, Fulvio Moirano, ha nominato i direttori sanitario e amministrativo della Asl 1 di Sassari che assumeranno dall'1 gennaio 2017 le stesse funzioni all'interno dell'Azienda per la tutela della salute (Ats), destinata ad inglobare nei prossimi due mesi tutte le altre sette aziende sanitarie dell'Isola.

Direttore sanitario è Francesco Enrichens, 62 anni, piemontese, oggi alla guida dell'Ufficio 3, qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera del ministero della Salute.

Il suo incarico durerà cinque anni a partire dal 14 novembre. Direttore amministrativo è invece Stefano Lorusso, 41 anni, lucano, dirigente amministrativo del servizio sanitario della Basilicata ma dipendente in aspettativa della Regione Puglia. Anche il suo incarico durerà cinque anni, ma a partire dall'1 dicembre.

Non mancano le polemiche trasversali per altre figure professionali apicali che arrivano dal continente.

"Ma stiamo assistendo alle invasioni barbariche?", si chiede polemicamente Antonio Satta, segretario nazionale dell'Upc e coordinatore regionale del partito.

"Con tutto il rispetto per le persone - sottolinea - in questo modo vengono mortificate le intelligenze, le professionalità e la dignità dei sardi. Se questo è il preludio alla riforma sanitaria regionale che si vuole impostare, noi siamo, fin d'ora, assolutamente contrari e ci sentiamo offesi di fronte a queste scelte. Chiedo al presidente Pigliaru di fare immediatamente chiarezza su questa vicenda, perché non possiamo accettare che la classe dirigente sarda venga umiliata in questo modo".

Sul fronte dell'opposizione, arriva la bordata del consigliere regionale di Fdi Paolo Truzzu. "Prendiamo atto che nell'Isola non ci sono competenze in grado di governare la sanità".