Importante riconoscimento per la Conservatoria delle coste della Sardegna in occasione del convegno nazionale della Federazione delle Associazioni scientifiche per le Informazioni territoriali e Ambientali, Asita 2019, che si è svolto a Trieste.

L’Agenzia regionale ha, infatti, ricevuto la menzione nella sessione ‘poster’, in collaborazione con l’Università di Cagliari, per la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere.