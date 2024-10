I Carabinieri del Provinciale di Sassari, impegnati in servizi di controllo alla navigazione con la Motovedetta di Porto Torres, ieri, hanno denunciato un turista francese per navigazione e introduzione abusiva in area protetta.

L’uomo, libero professionista 44enne residente nel sud della Francia, a bordo della sua imbarcazione da diporto, è stato sorpreso dai militari mentre sostava alla fonda nello specchio d’acqua di Cala S. Andrea dell’isola dell’Asinara, area protetta e sottoposta divieto assoluto di navigazione.

Analoga denuncia nelle stesse ore e nello stesso specchio d’acqua, da parte dei Carabinieri, nei confronti di un imprenditore senese sorpreso sulla sua barca a Cala S. Andrea.