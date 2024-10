Nella mattinata odierna, il capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres, capitano di fregata Emilio Del Santo, in rappresentanza dell’amministrazione marittima, ha proceduto alla formale consegna in uso di 1.755.855,75 metri quadri di specchio acqueo all’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, rappresentato per l’occasione dal presidente pro tempore Antonio Diana e alla presenza del direttore Pierpaolo Gongiatu.

Con la firma del verbale, infatti, il comandante della Capitaneria turritana, quale organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coadiuvato dal capo sezione demanio Giovanni Carbone, ha consegnato all’ente parco quasi un milione e ottocentomila metri quadri di specchio acqueo dell’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”. La superficie sarà da destinarsi a fini istituzionali quali posizionamento di campo boe, corridoi di accesso e sistemi di ormeggio, riservati alle sole imbarcazioni degli operatori del parco.

I rappresentati degli enti interessati si sono detti soddisfatti per la celerità con la quale si è conclusa la procedura amministrativa, frutto del rapporto sinergico tra le Istituzioni pubbliche che operano nel campo marittimo e della portata dell’istituto giuridico della consegna. Istituto che, precisa il comandante Del Santo, lascia in capo all’autorità marittima i poteri di polizia per quanto necessaria agli scopi dei servizi marittimi.