Un ascensore domestico è un particolare tipo di ascensore che può essere installato in abitazioni private come ville aventi più piani. In genere lo scopo della loro installazione è quello di agevolare le persone che vi abitano nell'immobile a spostarsi oppure per caricare oggetti di vario tipo spostandolo da un piano all'altro.

Un ascensore interno in una casa può essere installato anche solo per motivi di lusso specie se la famiglia è abbastanza numerosa e la casa è spaziosa. In via generale possiamo distinguere poi in base alle proprie esigenze diversi tipi di ascensori che potranno essere installati presso la propria abitazione. Nello specifico si può decidere di installare un ascensore di tipo idraulico ( il più affidabile), a tamburo, pneumatico, a spirale, oppure elettrico. Inoltre in base alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche, un ascensore domestico potrà avere anche diverse portate massime di carico; anche se nella media la portata massima di questi ascensori è di due persone alla volta.

Nello specifico ad esempio queste scelte variano anche in base alle dimensioni scelte dell' ascensore da installare e soprattutto al budget della famiglia. Vasta gamma di ascensori possono essere trovati ad esempio nei modelli Stiltz Lifts, azienda leader del settore.

Quando installare un ascensore domestico in un'abitazione?

Un ascensore domestico nella maggior parte dei casi lo si vuole installare per necessità, specie se la famiglia è numerosa o ancor di più se in famiglia è presente una persona che ha difficoltà nel salire le scale da un piano all'altro. In questi casi si opterà senz'altro all'installazione di questi tipi di ascensori.

In alcuni casi invece è bene tenere presente che vi sono delle normative che obbligano i proprietari di un immobile all'installazione di uno di questi dispositivi. Nello specifico, quando l'edificio in cui si abita, è stato realizzato su minimo 3 livelli fuori terra e altri nel sottosuolo ( tipo un garage sotterraneo o cantina).

Perchè installare in casa un ascensore domestico?

Un ascensore domestico è appunto un ascensore di piccole dimensioni, utile soprattutto quando vi è la necessità di facilitare lo spostamento di persone ed oggetti, da un piano all' altro di una casa abbastanza ampia. Nello specifico sarebbe molto utile installarne uno quando in famiglia vi è una persona soggetta a eventuale disabilità motoria e che ad esempio è infermo in maniera perenne obbligato a muoversi con una carrozzina. In questo caso, esistono anche degli specifici ascensori per disabili che possono essere comunque installati presso le proprie abitazioni rispettando però alcuni parametri normativi in merito alle loro dimensioni.

In via generica l'importante è che vi sia all' interno della cabina uno spazio adeguato per farvi entrare all'interno di esso una carrozzina. Come detto, un ascensore in casa sarebbe molto utile anche nel caso in cui vi sia una certa frequenza e necessità nello spostare carici di un certo tipo da un piano all'altro; ad esempio se il soppalco viene adibito a magazzino e quando necessario si deve portare al piano terra del materiale o dell'oggettistica abbastanza pesante ( considerando però sempre la portata massima dell'ascensore installato).